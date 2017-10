Secret Story 11 – Du sexy et des clashs… Le résumé de la journée du 19 octobre

Par VG | Ecrit pour TF1 |

C'est du propre !



Vous aimez les Sexy Ménage ? Vous allez adorer le Sexy Bus Wash. La Voix a en effet concocté une nouvelle épreuve très spéciale pour les Habitants. Par équipes de trois, avec les trois nouveaux en chefs de file, ils ont dû nettoyer le Secret Bus de la façon la plus caliente possible. Alors que Cassandre s'est trémoussée avec Benoît et Alain, Kamila et Shirley ont plus nettoyé Noré que le bus. Mais les candidats se sont rapidement fait voler la vedette par Barbara, en équipe avec Benjamin et Jordan. La jolie blonde a sorti l'artillerie lourde et mis tous les Habitants à ses pieds avec sa danse sensuelle. La température est montée très haut dans la Maison des Secrets.



Coup de froid sur la Maison



Mais l'ambiance s'est rapidement refroidie sur le Campus des Secrets. Grâce à la sexy attitude de Barbara, l'équipe de cette dernière a remporté l'épreuve du Secret Bus Wash. Benjamin, Jordan et la jolie blonde ont donc remporté un indice sur le candidat de leur choix. Un indice qui a rapidement divisé la team victorieuse. Alors que Barbara le partage avec Laura, Jordan veut que Noré soit aussi la confidence. Mais sa camarade refuse, ce qui met le Nordiste hors de lui. Entre Barbara et Jordan, c'est encore une fois l'heure du clash.



Barbara, seule contre tous

La Soirée des Nominés a été très difficile pour Barbara. Alors que les Habitants devaient désigner le nominé de la semaine qu'ils souhaiteraient voir quitter la Maison des Secrets, la jolie blonde a été nommée par la plupart de ses camarades. Même certains garçons qu'elle pensait pourtant être ses amis ont été très durs avec elle. Barbara a réalisé qu'elle était en fait bien seule dans la Maison. Heureusement, un nouveau chevalier servant a rapidement volé à son secours. Benjamin a tenu à soutenir la jolie blonde, qu'il semble apprécier de plus en plus.