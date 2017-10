Par VG | Ecrit pour TF1 |

C'est une nouvelle journée forte en émotions qu'ont vécu les candidats. Les filles de la Maison des Secrets se sont montrées sous leur plus beau jour pour l'élection de Miss Secret… avant de se montrer sous leur pire jour pendant la Soirée Confidences, pendant laquelle les clashs se sont enchaînés. Retrouvez les moments forts de la journée du 3 octobre

Et Miss Secret 2017 est…

Il y a une semaine, Jordan était élu Mister Secret 2017. Quelle candidate parmi les jolies filles de Secret Story 11 pour se tenir à ses côtés ? C'est aux garçons de la Maison des Secrets de le décider. Pour leur plus grand plaisir, la Voix a en effet annoncé que le moment tant attendu de l'élection de Miss Secret 2017 était arrivé. Pour en mettre plein les yeux à un jury fasciné, Charlène, Kamila, Laura, Barbara et Tanya ont tout donné, défilant en robe de soirée puis en maillot de bain ou en nuisette. Mais après de difficiles délibérations, c'est finalement Kamila qui a été élue Miss Secret 2017.



Règlements de comptes à Ok Secret

La traditionnelle Soirée Confidences s'est transformée en une soirée règlements de comptes. Les Habitants ont profité des questions posés par les internautes pour dire ce qu'il avaient sur le coeur. Et apparemment, ce qu'ils avaient sur le coeur, c'était de la colère et du ressentiment. En bisbilles depuis leur entrée dans la Maison des Secrets, Tanya et Barbara sont une nouvelle fois allées au clash. Laura a haussé le ton contre Noré, trop hypocrite à son goût, puis Charlène, qui ne sait pas où est sa place. Quant à Barbara, elle s'est fait descendre par Bryan.



Des nominations exceptionnelles

Cette semaine, les nominations ont été décidées par des dilemmes posés par la Voix. Laura et Noré ont été nominés lors de l'Hebdo de jeudi soir. Ils ont ensuite été rejoints par Tanya dimanche. Mais Alain aurait pu totalement chambouler ce trio gagnant (ou plutôt perdant). La Voix a en effet proposé au candidat de sauver Laura ou Tanya en se nominant à la place de l'une d'elles. Mais le jeune homme a refusé de se sacrifier. Laura, Tanya et Noré sont donc bien les trois nominés de la semaine et s'affronteront dans le Sas jeudi soir.