Secret Story 11 : le Sexy Ménage a encore frappé

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Chaque année, les Habitants astiquent leur chère Maison des Secrets en tenues sexy pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Cette saison, les candidats se sont surpassé et ont lutté contre la saleté à grand renfort de danses sensuelles et de pectoraux bien dessinés.

C'est connu, les Habitants de la Maison des Secrets adorent le Sexy Ménage, et chaque année ils donnent tout ce qu'ils ont pour faire briller leur charmante demeure tout en montrant leurs plus beaux atouts ! Et cette saison, les candidats ne sont pas en reste. Affublés de leurs plus beaux atours, huilés et âpretés pour l'occasion, ils ont fait briller, astiqué et épousseter comme ils savent si bien le faire. Résultat ? Une maison propre, bien entendu , mais aussi et surtout des images sexy à souhait.







Les Garçons, de véritables boute-en-train

Déchaînés, les garçons de la saison 11 ont décidément fait tout ce qui était en leur pouvoir pour que ce Sexy Ménage entre dans les annales de l'émission. Makao, Noré et Charles par exemple, n'ont pas hésité une seule seconde à sortir leurs pectoraux et monter leurs tablettes de chocolat.

Les filles étaient très, très hot

SI les garçons ont joué le jeu, il faut dire que les filles étaient les véritables stars du Sexy Ménage. Laura et son ensemble noir, Julie avec sa visière et son bikini lamé, ou encore Kamila en kimono rose... les jolies filles de la Maison n'ont laissé personne indifférent. Et voilà comment en deux trois coups de balais, les Habitantes ont fait monter la température d'un cran dans la Maison des Secrets.