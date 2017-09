Secret Story 11 : Sexy Ménage et nominations… Le résumé de la journée du 12 septembre

Par VG | Ecrit pour TF1 |

La température est brusquement montée d'un cran dans la Maison des Secrets. Les Habitants ont en effet eu droit à leur premier Sexy Ménage. Une première qu'ils ont honorée proprement ! Les garçons ont vêtu leur plus beau caleçon et les filles ont enfilé leur maillot de bain le plus échancré pour faire briller de mille feux la Maison des Secrets. Une épreuve classique et très attendue de Secret Story qui n'a une nouvelle fois pas déçu. Les filles étaient tout particulièrement déchaînées. C'était chaud, c'était sensuel, c'était le Sexy Ménage. Mais l'ambiance est rapidement redescendue.



Bryan, top prétentieux ?

La Soirée Confidences a été brutale pour Bryan. Alors que les filles devaient pointer les qualités et les défauts des garçons de la Maison des Secrets, le jeune homme s'en est pris plein la tête. Julie et Barbara lui ont notamment reproché d'être trop prétentieux. Une critique qui a eu du mal à passer et a fait déprimer le jeune homme. Julie a ensuite essayé d'arrondir les angles, lui expliquant que ce n'était pas forcément une mauvais chose, mais Bryan a été vexé. Et après la déprime est venue la revanche. Le candidat a promis des représailles envers tous ceux qui ont osé le pointer du doigt.



Alain et Charles en danger

Après le premier Sexy Ménage, les Habitants ont aussi vécu leurs premières vraies nominations. Les filles de la Maison des Secrets se sont chacune leur tour rendues dans le Confessionnal pour désigner les deux garçons qu'elles souhaitaient nominer. Et ce sont Alain et Charles qui ont récolté le plus de votes. Un résultat qui a surpris tout le monde et a laissé les deux intéressés complètement sonnés. L'annonce des nominations a aussi mis Julie dans une colère noire. La jeune femme, qui ne supporte pas qu'on ait mis en danger son chouchou dans l'aventure, se dit prête à faire payer Kamila et Charlène qu'elle juge responsable de la nomination de Charles.



Alain et Charles s'affronteront donc jeudi dans le Sas. Qui le public choisira-t-il de sauver ?