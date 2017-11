Secret Story 11 : Shirley a-t-elle été trop naive ? L'avis des chronqueurs du Debrief

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Shirley a été éliminée du jeu face à Barbara ce jeudi 16 novembre. Une déception pour la jeune femme qui pensait pouvoir aller plus loin dans l'aventure. Mais la Voix avait réservé une petite surprise à la jeune femme avant son départ. En effet, Shirley a réintégré le Campus pendant 24h avant de finalement quitter définitivement l’aventure. Invitée sur le plateau du Debrief, la jeune femme a rejoint l’équipe des chroniqueurs. Elle a eu l’opportunité de s’expliquer sur son aventure et de revenir sur l’attitude des autres habitants.





Et comme chaque semaine dans le debrief, le candidat sortant doit répondre à la barre. Ce soir, le tribunal reproche notamment à Shirley d'avoir été trop naïve lors de son aventure dans la Maison des Secrets. Elle s’est notamment fait avoir par Charlène et Benoît qui ont décidé de voter contre elle. Le procureur Cassandre défend la thèse de la naïveté mais Shirley se justifie : "Je ne regrette pas car je me suis fait confiance. Je suis restée moi-même", a-t-elle confié. De son côté, l'avocate Leïla a décidé de défendre son client et a mis en avant son côté joueuse : "Tu as été loyale. Tu as été toi-même. Tu as été un ange gardien parfait. Ils n’ont pas été à la hauteur. C’est dommage pour eux", lâche Leila. Des propos touchants qui ont réconforté la jolie blonde.