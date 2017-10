Secret Story 11 – Shirley attaque, Benjamin va au clash… Le résumé de la journée du 17 octobre

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Shirley fait une entrée remarquée

Après Cassandre et Benjamin, c'est au tour de Shirley de faire son entrée dans la Maison des Secrets. A leur grande surprise, les Habitants découvrent donc qu'un troisième petit nouveau intègre Secret Story 11 en cours d'aventure. Mais ils n'ont pas eu le temps de restés choqués très longtemps. Car à peine entrée, Shirley tient à dire leurs quatre vérités à certains candidats. La petite nouvelle, qui ne porte pas Barbara dans son coeur, le lui fait rapidement comprendre en la privant de courses dans la supérette puis en lui disant qu'elle trouve son comportement vulgaire.



Opération séduction



Si elle n'est pas fan de Barbara, Shirley ne porte pas non plus Benoît dans son coeur. Elle prend donc le jeune homme à part pour lui expliquer que son attitude vis-à-vis de Charlène est inacceptable. Il se comporte avec Barbara comme s'il n'avait pas de petite amie, manquant totalement de respect à sa belle. Pour Shirley, même si Benoît justifie ses actions en expliquant que c'est pour le jeu et pour protéger son secret, le jeune homme est tout simplement un coureur de jupons. Et elle a bien l'intention de le prouver ! Afin d'ouvrir les yeux à Charlène, Shirley demande à Cassandre de tenter de séduire Benoît. Le candidat est-il joueur ou simplement séducteur ? S'il répond à son flirt, elles seront alors fixées.



Bryan et Benjamin se clashent



Si Bryan aime faire des blagues à ses camarades, il apprécie un peu moins lorsque les farces sont dirigées contre lui… surtout s'il est en train de dormir ! Bryan lui ayant fait boire un verre d'eau corsé avec de l'huile la veille, Benjamin décide de prendre sa revanche en lui organisant un réveil en fanfare. Alors que le milliardaire est encore dans son lit, le petit nouveau le réveille en frappant dans une poêle avec une cuillère. Sauf que Bryan ne goûte pas la plaisanterie. Il bondit de son lit et se met à crier sur son camarade, qui lui répond aussitôt et aussi fort. Un clash suivi d'une nouvelle dispute lorsque Benjamin revient à la charge.