Secret Story 11 : Shirley attaque dur, Laura pète les plombs et Cassandre aussi… Le résumé du lundi 23 octobre 2017

Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans la Maison des Secrets ? Rien que pour vous, MYTF1 revient sur les trois temps forts du lundi 23 octobre 2017. Et aujourd'hui un menu « spécial Shirley ». La blonde a, certes, passé une très belle soirée avec Alain, mais elle s'est également clashée avec Cassandre puis Laura et ce, à quelques heures d'intervalle seulement. Shirley ne fait décidément pas l'unanimité. C'est chaud !

Méfiez-vous des apparences ! Si Shirley paraît douce au demeurant, elle pourrait en surprendre plus d'un. Poussée par Noré et Kamila, elle ira en effet demander des comptes à Cassandre qui ne se gênerait pas pour la critiquer lorsqu'elle a le dos tourné. De là débute un clash. Mais les tensions se calment un temps, car Shirley est priée de se préparer pour le dîner aux chandelles qu'elle a l'honneur de déguster aux côtés d'Alain. En confiance, elle se laisse aller et pose toutes les questions qui lui trottent à l'esprit, notamment sur le rapprochement qu'il entretient avec Laura. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette dernière voit et entend tout. Et la curiosité mal placée de Shirley l'a fortement agacée. De là débute un clash – encore !

Shirley VS Cassandra

Dire que tout est parti d'une simple poêle non lavée. En effet, lors de son esclandre avec Benjamin - pour une poêle donc -, Shirley a fait sourire nombre d'Habitants. Cassandre et Barbara les premières, elles ne se seraient pas gênées pour imiter Shirley et l'attitude de « racaille » qu'elle a adoptée lors de cette brouille. Pleine de remords, Barbara avouera ensuite à Shirley sa petite plaisanterie. Shirley ne le prend pas mal, mais, étrangement, lorsqu'il s'agit de Cassandre, c'est une autre histoire. Shirley a des doutes quant à la sincérité du copycat de Kourtney Kardashian. Poussée par Kamila et Noré – en mission diablotins -, elle se confrontera à Cassandre. Les décibels grimpent instantanément. Ambiance !

Le dîner romantique

Accalmie. La Maison des Secrets s'est apaisée l'espace d'un instant pour célébrer le dîner romantique d'Alain et Shirley. Le beau gosse à la denture ultra bright avait effectivement remporté ce privilège lors de l'Hebdo du jeudi 19 octobre. Beaux comme des dieux, ils savourent le magnifique repas qui leur a été préparé avec amour. À l'aise, Shirley profite de ce moment pour en savoir davantage sur les intentions d'Alain vis-à-vis de Laura. Sauf qu'elle n'y met pas les formes, et ses interrogations ont quelque peu choqué Laura… qui a tout entendu. Tous aux abris, l'orage est sur le point de gronder.

Shirley VS Laura

Les amoureux d'un soir ont à peine le temps de franchir le pas de la porte que Laura descend en furie pour admonester Shirley. Comment a-t-elle pu aller aussi loin dans ses propos ? Quelle mouche a pu piquer la jolie blonde pour qu'elle se permette de demander à Alain s'il y a plus que de l'effleurage entre Laura et lui ? Son image, Laura y tient. Et il ne faut absolument pas lui connoter une réputation de chaudière. Pour que Shirley comprenne cela, Laura n'y va pas de main morte. Les noms d'oiseaux fusent !

