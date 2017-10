Secret Story 11 – Shirley et Barbara règlent leurs comptes et se liguent contre Cassandre

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

A leur arrivée dans la Maison des Secrets, Cassandre puis Shirley ont toutes les deux pris à partie Barbara. Les deux jeunes femmes n'ont, en effet pas hésité, à dire à la jolie blonde tout le mal qu'elle pensait de son comportement. Celle-ci a donc préféré prendre ses distances avec les deux nouvelles. Mais c'était sans compter sur Kamila et la mission qu'elle a de semer la zizanie dans la Maison des Secrets avec Noré.



La jolie Marseillaise n'a en effet pas hésité à répéter les propos peu élogieux tenus par Cassandre à la suite du « Sexy Bus Wash ». Ce qui a fatalement conduit Barbara et Cassandre à une dispute. Mais lors de cet affrontement, Barbara a alors appris que Cassandre n'était pas la seule à la critiquer quand elle avait le dos tourné. Shirley était apparement de la partie.



Ne supportant pas l'hypocrisie de ses camarades, Barbara a donc demandé à parler en tête-à-tête avec sa camarade. La jolie Belge lui déclare alors : « J'ai un problème avec les faux-culs et les hypocrites. Je sais que Cassandre est faux-cul et hypocrite. (…) Et je pense que tu l'es peut-être aussi ! » Face à cette attaque, Shirley ne tarde pas à se défendre. Mais alors que Barbara évoque les critiques répétées par Kamila sur le manque de pudeur de Barbara, Shirley décide de charger Cassandre.



Cependant, Barbara confie que, même si elle parle avec la jolie Cannoise , elle ne se fait aucune illusion sur le vrai visage de cette dernière. « C'est une pauvre fille perdue » qui « critique tout le monde », déclare ainsi Barbara.