Secret Story 11 – Shirley et Cassandre s'affrontent

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Poussés par Noré et Kamila, toujours en mission « emboucaneurs », Shirley et Cassandre règlent leurs comptes. Gros clash en perspective !

Lors de sa discussion avec Barbara, Shirley a pu régler ses comptes avec sa camarade sans heurt, ni éclat de voix. En revanche, elle a appris de la bouche de sa camarade que c'était finalement de Cassandre dont elle devait le plus se méfier...En effet, selon Barbara, la jolie Cannoise aurait la fâcheuse tendance à critiquer tous les Habitants quand ils ont le dos tourné. Et alors qu'elle répète la teneur de cette conversation à Kamila, cette dernière en profite pour tourner cette information à son avantage.



Toujours en mission pour semer la zizanie dans la Maison des Secrets et créer ainsi des clashs entre leurs camarades, Kamila et Noré voient là une opportunité pour déclencher une nouvelle dispute entre les Habitants. Le couple de Marseillais conseillent donc à Shirley de mettre Cassandre face à ses contradictions. Ils poussent la jolie blonde à ne pas laisser passer ce genre de propos, au risque qu'ils prennent plus d'importance au cours du jeu.



Et quand Barbara semble vouloir calmer le jeu, en affirmant qu'il n'était pas forcément nécessaire de risquer une dispute, Kamila et Noré ne sont évidemment pas d'accord. Remontée à bloc, Shirley ne tarde donc pas à aller voir Cassandre pour régler ses comptes avec elle. Accompagnée de Barbara, elle demande alors des explications sur le fait que Cassandre l'aurait imitée. La jolie brune confirme mais reconnaît que ce n'était pas « méchant ». Mais ça, Shirley refuse de l'entendre et s'emporte. Le ton monte alors entre les deux nouvelles venues dans la Maison des Secrets, tandis que Barbara s'éclipse discrètement...