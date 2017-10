Secret Story 11 - Shirley : "Charlène va en vouloir à Kamila"

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Shirley a passé ses premiers jours de l’aventure au côté de Charlène dans la pièce secrète. Depuis son arrivée dans la Maison des Secrets, la petite nouvelle continue d’enquêter pour son alliée et les récentes révélations de Kamila et Noré ont fait l’effet d’une bombe dans la pièce secrète. Charlène a dû mal à comprendre le retournement de veste de ses anciens alliés. "Dès que le dos est tourné, on voit que ça parle," regrette la chérie de Benoît.

Invité à réagir dans le Débrief’ de Secret Story 11 ce soir depuis le confessionnal, Shirley a confié : "Charlène déprime un peu. Elle a les nerfs à vif". La nouvelle habitante qui l’aide depuis le début à ouvrir les yeux sur les agissements de son amoureux dans la vie Benoît, assure que "Charlène va en vouloir à Kamila". Demain soir lors de l’Hebdo, Charlène fera de nouveau son entrée dans le Campus des Secrets. Pas sûr que la nouvelle soit au goût de tout le monde ! Alors, pensez-vous que Charlène se rebellera enfin contre Benoît ? Va-t-elle affronter Kamila et Noré après leurs récentes révélations ? Réponse demain soir à partir de 21h sur NT1.

(Re)découvrez la séquence de Noré qui critique Charlène :