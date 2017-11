Secret Story 11 : Shirley dit au revoir aux Habitants

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Lors du prime du jeudi 16 novembre, La Voix a décidé de se jouer une nouvelle fois des Habitants de la Maison des Secrets en demandant à Shirley de réintégrer la Maison alors qu'elle était en réalité éliminée. Barbara, la véritable candidate sauvée par le public, a, quant à elle, rejoint la Tour de Contrôle pendant 24h. Hier soir, après un dernier point dans la Tour de Contrôle avec Barbara, la dernière gardienne des secrets, arrivée en cours d'aventure avec Cassandre et Benjamin, a définitivement quitté le Campus après cinq semaines de jeu.

Mais avant de partir, Shirley a tenu a enregistrer un dernier message pour ses camarades encore en compétition... : "Il est temps pour moi de partir. Je me suis fait éliminée jeudi soir. J'ai passé une très belle aventure avec des hauts et des bas mais je resterai une Tiger jusqu'à la fin". Sous le choc, tous les Habitants, et même les anciens Sarah (SS10) et Vivian (SS8) qui ont intégré l'aventure pour une semaine de choc, s'accordent à dire que Shirley est une grande joueuse pour avoir mené à bien cette dernière mission délicate. Car en effet, il fallait un bon mental pour accepter de retourner dans la Maison et contenir ses émotions malgré la défaite. Son arrivée tardive l'aura sans doute pénalisée pour la suite du jeu mais une chose est sûre, Shirley aura véritablement marqué les esprits !

