Secret Story 11 - (EXCLU) Shirley éliminée : "Une sortie comme ça, c’est totalement inédit"

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

MYTF1 : Tu as été éliminée du Campus des secrets ce jeudi. Cependant, la voix a décidé de te faire réintégrer le jeu pour 24 heures. Comment as-tu vécu cette situation surprenante ?

Shirley : Au début, j’étais triste d’avoir été éliminée mais une sortie comme ça, c’est totalement inédit. Je l’ai plutôt bien vécu.

MYTF1 : Tu as pu retrouver les candidats. Penses-tu que les habitants se sont doutés de quelque chose ?

Shirley : Quand je suis entrée dans le Campus des secrets, ils ne se sont doutés de rien. Toutefois, ils ont eu doute après l’appel de Barbara mais comme je suis une bonne actrice… (Rires).

MYTF1 : Quelle stratégie as-tu adopté face aux autres habitants ?

J’ai pris mon temps. J’y suis allée doucement avec les autres habitants et j’ai bien mené ma barque.

MYTF1 : Tu as dit justement que tu avais envie de découvrir le vrai visage des habitants. As-tu été déçue par certains candidats ?

Shirley : J’ai été un peu déçu lors de mon retour. Tout le monde était hyper content mais j’avais l’impression que c’était hypocrite puisqu’ils n’avaient pas forcément envie que je reste dans la Maison. Ce lui m’a le plus déçu est Noré. Il parlait mal de Barbara alors qu’il s’entendait bien avec elle.

MYTF1 : Lors du prime tu as donc été éliminée. Est-ce que tu t'attendais à être éliminée face à Barbara ?

Shirley : Je pensais partir car Barbara a fait un très bon jeu. J’espère quand même que le public m’a soutenue.

MYTF1 : On va un peu revenir maintenant sur ton parcours. Tu es rentrée dans le campus plusieurs semaines après les autres candidats, comment s'est déroulée ton intégration ?

Shirley : Mon intégration s’est bien passée. Moi je suis restée moi-même et je pense que ça a plu. Je n’ai pas fait ami-ami avec les autres candidats.

MYTF1 : On a vu que ça a été compliqué pour toi au début. Est-ce que tu penses que les candidats t'ont bien accueilli ?

Shirley : Les candidats m’ont très bien accueilli. Ils ont été très gentils avec moi dès le début.

MYTF1 : Alors que deux clans se sont formés dans la maison, tu as finalement décidé de quitter les Eagles au profit des Tigers. Pourquoi ce choix ?

Shirley : Les habitants de la chambre du bas sont hypocrites. Il m’avait déçue lors de l’épreuve des billes. En effet, j’ai préféré rejoindre la chambre du haut car je savais que personne n’allait me faire un coup bas dans la chambre du haut. C’est la différence avec la chambre du bas. En plus, il y a beaucoup de gamineries.

MYTF1 : Est-ce qu’aujourd’hui tu regrettes ce choix ?

Shirley : Non, je ne regrette pas mon choix. Si c’était à refaire je referais la même chose. J’en suis persuadée, j’ai fait le bon choix.

MYTF1 : Avec quel habitant, t'es tu le mieux entendu dans le campus ?

Shirley : Avant, j’aurais dit Benoît et Charlène mais on ne peut pas compter sur eux. Donc, maintenant, je dirais Laura mais surtout Barbara. J’ai appris à la connaître et je l’adore.

MYTF1 : Et avec quel habitant tu as eu le moins d'affinités ?

Shirley : Noré, car il parle très mal. Je n’aime pas du tout sa façon d’agir avec les autres. Charlène aussi m’agace un peu.

MYTF1 : Comment as-tu perçu l’arrivée des anciens candidats, Sarah et Vivian ?

Shirley : Vivian est clairement venu pour mettre la zizanie dans la Maison. Sarah, elle est très sympa et cool. J’aime beaucoup.

MYTF1 : Enfin, est-ce que tu appréhende le retour à la vie normale ?

Shirley : J’appréhende un peu car je ne sais pas ce qui m’attend à l’extérieur.

MYTF1 : Quels sont tes projets à l’extérieur ?

Shirley : J’avais déjà un projet. Celui d’être Weeding Planner. Et à ma sortie, j’aimerais faire ça. Peut-être refaire un peu de télé-réalité aussi pourquoi pas.

MYTF1 : Pour finir, peux-tu décrire ton aventure en un mot ?

Shirley : La paranoïa. C’est la maison de la paranoïa. Depuis que j’ai mis un pied dans le Campus, il s’est passé tellement de choses. C’était incroyable !