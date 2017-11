Secret Story 11 : Shirley et Jordan, c'est la guerre !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

S'ils s'entendaient bien jusque-là, ce n'est désormais plus le cas. Shirley et Jordan s'écharpent !

Il y a des jours où tout vole en éclats. Et il semblerait que ce jour soit arrivé pour Shirley et Jordan qui, malheureusement, se sont vivement expliqués, hier, mardi 31 octobre. Si les deux jeunes gens ont jusqu'alors été plutôt amicaux l'un envers l'autre – Shirley avait même rejoint le camp des Eagles composé de Kamila, Charlène, Benoît, Jordan et Noré –, leur relation semble être allée à vau-l'eau. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est sans nul doute la nomination de Shirley, la jolie blonde a en effet très mal vécu le coup de couteau de ses soi-disant alliés.

À l'issue de l'avant-dernière épreuve de la semaine, les Eagles ont unanimement choisi d'envoyer Shirley dans le SAS. Tout au long de la semaine, par un système de billes, les Habitants ont eu la possibilité de mettre le candidat leur choix en danger en fonction de leur classement aux épreuves. Le premier remportait 20 billes et le dernier 1 bille. Et, récemment, si le vase à billes en contenait déjà 30 de couleur marron (coloris attribué à Noré) suite à son esclandre avec Alain, les billes de couleur pêche (coloris attribué à Shirley) ont très vite empli le récipient. La petite main de La Voix s'est chargée du reste, elle a sélectionné de manière totalement aléatoire la bille correspondant au nominé du jour ; Shirley a été désignée.



Dès lors, elle a très vite compris qu'elle n'était qu'un pion pour la troupe des Eagles, la jeune femme a donc pris ses distances. Est-ce pour cette raison que Jordan s'en est pris à elle ? Pour le savoir, rendez-vous à partir de 18h20 sur NT1 avec la Quotidienne de Secret Story 11.

Et, n'oubliez pas, le prime spécial Halloween aura exceptionnellement lieu ce soir dès 21h sur NT1.

