Secret Story 11 : Shirley prête à trahir Laura ?

Confidence pour confidence. Quand les drôles de dames Laura, Barbara et Cassandre sont réunies, les messes basses sont bien souvent de la partie. Cachées à l'étage, elles en viennent à discuter du comportement de Shirley, dernière Habitante en date à avoir intégré la Maison des Secrets qui, malheureusement, ne protégerait pas le secret de Laura comme il le faudrait. Elle multiplierait les insinuations douteuses dans l'intention de faire comprendre à ses camarades que Barbara et Laura n'ont pas de secret commun. Barbara a eu vent de ces allégations, elle improvise donc une réunion avec Laura, Cassandre vient s'y greffer.

Méfiance. Voulant arrondir les angles, Cassandre propose dans un premier temps de lui remonter les bretelles avec Benjamin – Cassandre, Benjamin et Shirley sont les Gardiens des Secrets –, mais Barbara et Laura ne lui prêtent que très peu d'attention. Shirley ne ferait pas le job de la meilleure des manières, un point c'est tout. Laura en a aujourd'hui pleinement conscience. Elle profitera donc d'un moment loin des regards indiscrets pour recadrer gentiment Shirley.



Dans le jardin, la brune au tempérament volcanique et la blonde aux yeux bleus s'entretiennent. Laura explique alors à Shirley que Barbara s'immisce énormément dans ses stratagèmes pour protéger leurs arcanes et de fait brouiller les pistes du reste de la maisonnée. Elle lui rapporte ensuite ce que Barbara lui a révélé, Shirley s'étonne. Elle affirme ne pas avoir tenu de tels propos, mais il est bien difficile pour Laura de croire son « ange gardien » car elle n'a jamais l'occasion de discuter avec elle.

