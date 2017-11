Secret Story 11 : Shirley quitte l'aventure… mais reste dans la Maison des Secrets

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Shirley et Barbara étaient les deux nominées de la semaine. Mais un prime encore riche en rebondissements, le public a fait son choix. Mais les choses ne se passent pas forcément comme prévu…

Cette semaine placée sous le signe de la guerre des clans a mis la Maison des Secrets sous tension. Après de nombreuses épreuves durant lesquelles les deux clans se sont affrontés pour déterminer les deux nominés de la semaine, ce sont finalement Barbara et Shirley qui ont été désignées par leurs camarades. Il faut dire que le clan des Tigers auquel appartiennent les deux jeunes femmes s'est plutôt mal débrouillé durant les jeux.



A l'issue d'un prime palpitant, riche en dilemmes et en rebondissements, qui a vu le retour des anciens (Sarah de Secret Story 10 et Vivian de Secret Story 8), le public a finalement fait son choix. Shirley doit donc quitter l'aventure Secret Story et faire ses adieux à ses camarades. Enfin, c'est ce qu'elles pensaient…



Toujours aussi joueuse, La Voix a décidé de mettre en place une nouvelle supercherie pour se jouer des Habitants. En effet, si Shirley est bel et bien éliminée de l'aventure, elle réintégrera la Maison des Secrets comme si de rien n'était et fera ainsi croire à tous que c'est elle que le public a décidé de sauver. Mieux, la jolie blonde devra leur dire qu'elle a, en réalité, été plébiscitée par le public. Shirley reviendra donc dans le Campus plus mégalo que jamais, ce qui ne manquera pas de faire réagir ses camarades.



Pendant ce temps, Barbara qui a réellement été sauvée par le public, intègre la Tour de Contrôle. Durant 24 heures, elle pourra tout voir, tout savoir et découvrir le vrai visage des Habitants après cette fausse sortie... Ça promet !