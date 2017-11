Secret Story 11 : Shirley récolte 70% des voix !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Shirley a échappé au pire hier soir. Suite aux nominations, la jeune femme s'est retrouvée dans le Sas avec Jordan, qui était nominé à vie et Noré, choisi par Laura pour prendre la place de son amoureux Alain. Contrairement à ce qu'imaginaient les Habitants de la Maison des Secrets, la jolie blonde a su tirer son épingle du jeu et faire son grand retour la tête haute sous les regards sidérés de ses camarades. Soutenue par le public, Shirley a réussi à réunir 70% des votes. Une très jolie performance, surtout en sachant qu'elle ne faisait pas partie de l'aventure dès ses débuts et que Benjamin et Cassandre ont quitté le jeu coup sur coup juste après leur arrivée.



Hier soir, le mari de Kamila a réuni 19,4 % des voix des téléspectateurs et Jordan, qui a été contraint de faire ses adieux à ses camarades, a quant à lui convaincu 10,1 % du public. Shirley est visiblement très appréciée des internautes mais une chose est sûre : les Habitants ne risquent pas de lui faire de cadeaux. Lors des nominations, ils se sont tous mis d'accord pour voter contre elle et comptent rester soudés et fidèles à leur stratégie. Retrouvez cette séquence et la réaction de Shirley dans le player ci-dessous.