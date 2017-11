Secret Story 11 : Shirley révèle son secret en exclusivité dans Le Débrief

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Les Marseillais sont au cœur de la chasse aux secrets. Kamila a découvert la moitié du secret d’Alain et c’est à présent au tour de son époux d’aller buzzer celui de Shirley. Noré a reçu un indice supplémentaire sur le secret de la jolie blonde après avoir remporté une mission collective peu ragoutante. Il est immédiatement allé buzzer en affirmant que Shirley avait été victime d’un grave accident dans une fête foraine. La confrontation entre les deux étudiants n’ayant pas encore eu lieu, on ne sait pas si Noré a confirmé (ou non) son buzz.

Dans Le Débrief de ce mercredi 8 novembre, Shirley a révélé son secret en duplex du Confessionnal. Au micro de Christophe Beaugrand, la jeune femme a confié qu’elle était venue défendre le secret suivant : "Ma vie a failli basculer dans une fête foraine". Elle a expliqué, non sans une certaine émotion, qu’elle avait frôlé la mort lorsqu’elle avait huit ans. Le jour du drame, elle s’amuse dans une fête foraine avec ses parents. La petite fille demande à faire un tour de chaises violentes – une célèbre attraction – dont elle se souviendra toute sa vie.

"J’ai survécu à un accident de manège. (…) La ceinture était mal attachée et j’ai été éjectée du mage. J’aurais pu mourir", a-t-elle déclaré avant d’ajouter qu’elle avait eu "beaucoup de chance" puisqu’elle s’en est sortie avec (seulement) un bras cassé. Un accident rarissime qui l'a traumatisée mais qui lui a aussi permis den tirer une belle leçon de vie. "Il faut vivre chaque moment de sa vie pleinement parce qu’on ne sait pas de quoi est fait demain. Et surtout, je pense à mes parents qui ont vu la scène", a lâché la candidate avant de préciser qu’elle continuait à aller à la fête foraine de temps en temps, mais certainement pas pour faire les chaises volantes.

Barbara était elle aussi sur la piste du secret de Shirley, la preuve en images :