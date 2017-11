Secret Story 11 : Shirley se venge, Laura critique et Alain aux anges… Le résumé du mardi 14 novembre

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans la Maison des Secrets ? Rien que pour vous, MYTF1 revient sur les trois temps forts du mardi 14 novembre 2017. Et aujourd'hui au menu : Shirley critique le couple Charlène - Benoît. Laura, elle aussi, y va de sa petite pique envers les deux amoureux. Et Alain, lui, de son côté, est ravi d'apprendre que cette dernière l'aime éperdument. C'est parti !

Dans la chambre du haut où ils adorent se retrouver seuls, Alain et Laura reviennent sur leur rencontre. Si elle était sur ses gardes il y a encore quelques semaines, Laura fend chaque jour un peu plus l'armure : elle déclare sa flamme au bel hidalgo, qui est ému. La vengeance est un plat qui se mange froid, Shirley le sait, elle n'hésite pas à critiquer le couple Charlène - Benoît lors de la Soirée Confidences. Et, pour couronner le tout, une fois la soirée achevée, Laura les réprimande elle aussi. Elle qualifie d'ailleurs Charlène de « ventriloque », pensant certainement plutôt au terme « marionnette ». Les jours passent, mais ils ne ressemblent pas dans Secret Story 11, définitivement !

Laura déclare sa flamme à Alain

L'amour au grand jour ! S'ils ne voulaient pas laisser de côté leur fierté respective, Alain et Laura ont aujourd'hui changé leur fusil d'épaule : ils se disent tout ! Alors qu'ils reviennent sur leur début d'idylle, la brune au tempérament volcanique, mais au cœur d'artichaut, souffle entre deux phrases : « Je suis amoureuse de toi, idiot ! » Une déclaration qu'Alain attendait impatiemment, il laisse éclater sa joie, car lui aussi éprouve la même chose.

Shirley se venge

Lors de la Soirée Confidences, les candidats des anciennes saisons ont pu poser des questions aux Habitants de la Maison des Secrets. Et lorsque Jaja interroge Shirley sur son déménagement de la chambre du bas vers celle du haut, à savoir si cette dernière ne serait pas une girouette passant d'un clan à un autre, la jolie blonde explique qu'elle ne regrette absolument pas son choix car Charlène et Benoît ainsi que Kamila et Noré ont toujours privilégié leur alliance à quatre, n'hésitant pas à la trahir à plusieurs reprises. Elle a donc préféré rejoindre le camp adverse. Lorsque Charlène tente de revenir sur l'épisode de la nomination en direct, Shirley la coupe dans son élan et lance : « Il y a le bon jeu et le mauvais jeu ! » Et il semblerait que Charlène et Benoît aient choisi le mauvais. « Aussi mauvais que votre jeu d'acteur », conclura même Shirley.

Laura s'en prend au couple Benoît-Charlène

La Soirée Confidences terminée, Benoît demande à Laura si, pour les prochaines confrontation de ce genre, elle pourrait tempérer ses réactions ou, mieux, laisser place à la conversation. Car d'après le jeune homme, il est compliqué d'avoir une discussion avec elle. Laura lui répond sur un air hautain. Elle indique alors qu'elle a toujours eu le même comportement vis-à-vis d'eux et qu'elle ne changera pas son discours d'un iota : Benoît et Charlène sont des suiveurs un point c'est tout ! Et elle le criera encore et encore !

