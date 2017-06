Secret Story 11 : Le shooting photo très glamour de Leïla Ben Khalifa

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Candidate de télé-réalité, puis animatrice mais aussi mannequin, Leïla Ben Khalifa est un vrai couteau suisse. La gagnante de la saison 8 de Secret Story, qui avait marqué les esprits par sa personnalité attachante mais aussi son tempérament de feu a parcouru un beau chemin depuis sa sortie de l'aventure. Aujourd'hui, la jeune femme de 35 ans est très populaire sur les réseaux sociaux et pour preuve. Leïla Ben Khalifa possède une large communauté, qui s'étend à ce jour à plus de 345 000 abonnés sur Instagram, rien que ça.



Et c'est aussi parce que la jolie brune sait comment se mettre en valeur sur la Toile, qu'elle sait comment séduire ses fans. Très régulièrement, Leïla Ben Khalifa qui adore la mode, prend la pause devant des photographes pour réaliser de très belles photos, qu'elle s'empresse de partager avec son public. Les derniers clichés dévoilés sur son compte Instagram en sont la preuve. On découvre la gagnante de la saison 8, plus glamour et sensuelle que jamais, avec des tenues qui collent parfaitement à sa silhouette de rêve. Ici, Leïla se dévoile vêtue de différentes robes blanches transparentes, et cela fait mouche auprès de ses fans : "Tu es vraiment superbe, on dirait un ange" a commenté un abonné. C'est un carton plein pour la jeune femme.









Nel blu dipinto di blu... felice di stare lassù... con te!!! 🦋 photo credit📸 @msdanilova for @atelier_bizar couture Une publication partagée par Lbk💋 (@leilabenkhalifaofficial) le 3 Juin 2017 à 11h35 PDT





Harmony...is a beautiful balance between mind, body and soul.... photo credit📸 @msdanilova for @atelier_bizar haute couture Une publication partagée par Lbk💋 (@leilabenkhalifaofficial) le 2 Juin 2017 à 10h11 PDT

