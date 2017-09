Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Depuis qu'ils sont en mission « faux ex », Laura et Alain semblent s'apprécier de plus en plus. Comme quoi, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas.

Comme vous le savez, jeudi 21 septembre lors de l'Hebdo, La Voix a confié une nouvelle mission à Laura et Alain : ils doivent faire croire qu'ils sont ex. Si l'un des Habitants de la Maison des Secrets les buzze, c'est le jackpot pour le duo. Ce qu'a notamment fait Kamila il y a peu. A-t-elle néanmoins confirmé son buzz ? Le mystère reste entier. Toutefois, une chose est sûre, Laura et Alain ont réussi d'une main de maître à berner leurs colocataires, si bien que toute la maisonnée pense qu'ils ont réellement été en couple avant que Secret Story 11 ne commence et qu'un possible retour de flamme est même envisageable.

De leur côté, les deux protagonistes jubilent. Et, d'ailleurs, pour finir leur mission en beauté, ils décident de s'accorder une danse, un slow plus précisément. Ayant passé la majeure partie du temps ensemble ces derniers jours, les tensions du début ont laissé place à une certaine complicité. En effet, Alain se sent de plus en plus proche de la brune au tempérament de feu, à tel point qu'il en deviendrait tactile, enfin presque… Sur une musique lancinante, il pose ses mains sur les hanches de Laura, qui lui met un stop direct. « Par contre, fais attention à tes mains, sinon je serai obligée de te couper les doigts ! » lui lance-t-elle avec humour. Pour plaisanter, le bientôt quarantenaire à la denture ultra bright répond : « Je ne m'appelle pas Jordan ! »

Alain et Laura formeraient-ils un beau couple ? Des sentiments sont-ils en train de naître ? Découvrez-le ce soir à partir de 18h20 sur NT1 dans la Quotidienne de Secret Story 11.

