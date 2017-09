Par VG | Ecrit pour TF1 |

Avec ses hauts et ses bas, la relation entre Barbara et Alain ressemble de plus en plus à des montagnes russes. Mais attention au crash ! Alors que Barbara attaque Alain car il n'est pas venu immédiatement la voir après la révélation de sa mission avec Tanya, le candidat goûte peu ses reproches.

Impossible de passer à côté : Barbara est raide dingue d'Alain. La jeune femme a eu un coup de coeur pour le bel hidalgo de Secret Story 11 dès leur entrée dans le Campus des Secrets et elle a du mal à lâcher l'affaire. Il faut dire qu'entre eux, les choses étaient bien parties. Le courant semblaient passer en tout cas. Mais la panthère Tanya est rapidement venue compliquer les choses. En mission avec la doyenne de l'aventure, Alain a dû s'éloigner de Barbara pour se rapprocher de Tanya. Ce que la jolie blonde a très mal vécu. Elle a même nominé son crush et n'était pas vraiment aux anges de le voir revenir dans la Maison des Secrets. Les choses se sont finalement arrangées lorsqu'Alain a simulé une rupture avec Tanya. Barbara et Alain se sont rapidement retrouvés.

Alors, quand Barbara a appris que si Alain avait « craqué » pour Tanya, c'était dans le cadre d'une mission exceptionnelle, elle était évidemment enchantée. Et la jolie blonde s'est peut-être fait de fausses idées. Mais Barbara est vite redescendue de son nuage… avant de monter sur ses grands chevaux. Après le prime, Barbara fonce voir Alain et le bombarde de reproches. La jeune femme s'attendait à ce qu'il vienne la voir immédiatement après la révélation de sa mission. Elle ne comprend pas à quoi Alain joue. Craque-t-il vraiment sur elle ? Et pourquoi ne tente-t-il rien ? Sauf que l'empressement de Barbara commence à légèrement irriter Alain. Le jeune homme fait comprendre à sa camarade qu'ils ont le temps et que si un jour il doit se passer quelque chose entre eux, il n'y a pas d'urgence. Aïe, ça fait mal.



Alain va-t-il rembarrer définitivement Barbara ou y a-t-il encore un espoir pour eux. Pour le découvrir, rendez-vous ce soir dans la Quotidienne sur NT1 à partir de 18h20.