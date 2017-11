Secret Story 11 - Ce soir dans la Quotidienne : Alain et Laura en route vers la mariage !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

So sweet ! Piqûre de rappel. La semaine dernière, Alain a eu pour mission de faire croire à Laura qu'il envisageait sérieusement de se marier avec elle. Sauf qu'entre temps, la jolie brune au tempérament de feu a eu vent de cette mission. Elle a donc eu la possibilité de se jouer de son bel hidalgo en acceptant promptement la proposition, imaginant déjà leur vie à deux, peut-être un peu trop vite d'ailleurs. Surpris, Alain ne s'attendait pas à ce cas de figure, il était même désarçonné par la situation.

C'est l'arroseur arrosé ! Lors du prime, Alain a finalement eu connaissance de la supercherie dont il a été la victime. Mais La Voix, joueuse, profite de ce cadre romantique pour entériner la mission du beau gosse. Il devra en effet crédibiliser son envie de mariage en passant réellement la bague au doigt de Laura. Les Habitants de la Maison des Secrets vont-ils y croire ? Alain fera tout pour en tout cas. Et aidé de Laura, il a de nombreuses chances d'y parvenir.

Barbara, elle, qui tombe dans le panneau depuis le début, aide le couple à aller en ce sens. En échangeant deux indices sur son secret, elle a d'ailleurs permis à ce dernier de savourer un délicieux repas romantique à l'extérieur du Campus. Et ce jour est arrivé, Alain et Laura accompagnés de Barbara et Benoît ont pu sortir le temps d'un instant, ils ont partagé un merveilleux moment au cours duquel la demande tant attendue a eu lieu. Filmée, celle-ci a ensuite été diffusée au reste de la maisonnée. Kamila, Noré et Charlène sentent-ils l'entourloupe ?

