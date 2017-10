Secret Story 11 – Ce soir dans la Quotidienne : Alain et Laura s'embrassent enfin !

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Laura et Alain assument enfin leurs sentiments l'un envers l'autre ! Et pourtant tout avait très mal commencé entre eux. Leurs premiers échanges ont été d'emblée sur le ton de l'attaque. Les deux Habitants se sont même clashés à plusieurs reprises lors des toutes premières semaines de cette 11e saison de Secret Story. Mais la mission que la Voix leur a confiée en cours de jeu, semble avoir tout changé entre les deux camarades…



Pour faire croire aux autres Habitants qu'ils étaient en réalité ex, Alain et Laura ont commencé à passer beaucoup de temps ensemble pour mettre au point leur stratégie mais pas seulement… Ils ont alors peu à peu appris à se connaître et une véritable complicité a commencé à naître entre eux deux. Sur la même longueur d'ondes et visiblement séduits l'un par l'autre, Alain et Laura se sont mis à veiller très tard pour de longues discussions jusqu'au petit matin.



Mais même si tous les Habitants les voyaient ensemble, les deux camarades se sont toujours défendus d'être plus que des amis. Laura, surtout, toujours sur la défensive, ne cessait de répéter qu'il n'était décidément pas son type. Mais après des semaines de complicité, Laura a désormais du mal à cacher son trouble. Et elle a même décidé de se confier à Barbara à ce sujet. De même, Alain a enfin révélé à la jolie blonde la véritable nature de ses sentiments pour Laura.



Mais lors de la soirée confidences, la question d'un fan a visiblement servi de déclencheur pour les deux tourtereaux. Ce dernier a en effet demandé à Alain quand est-ce qu'il comptait embrasser Laura. Si celui-ci s'est montré évasif, il semble que la question ait beaucoup tourné dans sa tête après ça. Puisque plus tard dans la soirée, les deux amis ont décidé de laisser tomber leur carapace. Et Alain a enfin osé faire le premier pas en embrassant pour la première fois Laura ! Un bisou très attendu qui va sans doute faire plaisir aux fans du couple désormais...

