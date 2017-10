Secret Story 11 – Ce soir dans la Quotidienne : Barbara et Benjamin profitent de la Love Room

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Lors de l'Hebdo de jeudi soir, Barbara et Benjamin ont gagné les clés de la Love Room, qui vient juste de rouvrir ses portes. Et les deux amoureux n'ont pas attendu pour profiter de leur première nuit dans cette pièce intime à l'abri des regards.

Gagner les clés de la Love Room n'a pas été de la tarte pour Barbara et Benjamin. Ou plutôt si justement ! Lors de l'Hebdo de jeudi soir, la Voix a convoqué Alain et Benjamin dans la Salle de l'Infini pour une petite compétition sucrée. Les deux jeunes hommes étant depuis peu en couple, avec Laura pour le premier et Barbara pour le second, la Voix leur avait réservé une petite surprise pour pouvoir vivre leur histoire d'amour à fond : l'ouverture de la Love Room, désormais appelée l'Attrape-Rêves. Mais pour décrocher les clés de cette pièce très spéciale, les deux candidats ont dû s'affronter dans une mission périlleuse. La Love Room irait tout simplement au premier des deux garçons qui réussirait à jeter une tarte à la crème au visage de sa petite amie. Et c'est Benjamin qui, en entartant Barbara, a remporté ce privilège.



Après la fin du prime, les petites mains de la Voix ont fait leur grand retour dans Secret Story. Et elles ne sont pas arrivées les mains vides ! Elles ont tendu à Barbara les clés de la Love Room. Si la jolie blonde n'a pas vraiment goûté recevoir une tarte à la crème au visage, tout a été pardonné lorsqu'elle a eu les clés de cette nouvelle pièce. Tous les Habitants ont évidemment tout de suite filé visiter l'Attrape-Rêves pour découvrir ce petit cocon à l'abri des regards. Mais les candidats n'ont pas tardé à laisser seuls les deux tourtereaux. Et Barbara et Benjamin ont évidemment profité à fond de leur nouvelle intimité.

Pour découvrir tous les détails de la première nuit de Barbara et Benjamin, rendez-vous ce soir dans la Quotidienne sur NT1 à partir de 18h20.