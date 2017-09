Secret Story 11 – Ce soir dans la Quotidienne : Barbara et Benoît font une mise au point sur leur relation

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de l'aventure, Benoît et Barbara sont très proches au point que Charlène se demande à quel jeu joue réellement son compagnon. Et alors que ce dernier s'intéresse désormais à Kamila pour les besoins de sa mission, c'est au tour de Barbara de chercher des explications.

Le jeu de Benoît, depuis le début de cette 11e saison de Secret Story, n'est pas des plus clairs. Alors que La Voix lui a donné pour mission de se rapprocher de Kamila pour ainsi aider les deux couples de la Maison des Secrets à préserver le plus longtemps possible leur secret, le jeune homme a paru plus s'intéresser à Barbara. Les deux Habitants passent en effet beaucoup de temps ensemble et n'hésitent pas à se faire des câlins, au grand désespoir de Charlène, sa véritable compagne.



Mais depuis quelques jours, Benoît est enfin passé à la vitesse supérieure avec Kamila. Barbara qui voit soudain son camarade lui échapper commence à se poser des questions. Et si Benoît s'était joué d'elle ? Et s'il était réellement en couple avec Kamila, s'est-il servi d'elle pour détourner les soupçons des Habitants ? Barbara veut en avoir le coeur net et décide donc de demander quelques explications à Benoît, d'autant qu'elle est quasiment certaine que le jeune homme est attiré par elle…



Barbara et Benoît se retrouvent donc en tête-à-tête sous la pergola pour faire une véritable mise au point. Et lorsque la jolie blonde lui demande s'il y a bien une certaine attirance entre eux, le jeune homme s'explique : « J'ai toujours été honnête avec toi sur le fait qu'il y a un bon feeling entre nous. Ce que j'apprécie entre toi et moi, c'est qu'on peut se parler de tout et de rien. On peut même se taquiner pour des trucs tout bêtes d'attirance. Après je te l'ai toujours dit: t'es une belle fille ! »



