Secret Story 11 - Ce soir dans la Quotidienne : Barbara buzze Charlène et Benoît

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

La chasse aux secrets est plus que jamais d'actualité. Barbara, qui a toujours été au cœur des enquêtes depuis le début de l'aventure, a fait retentir le buzzer de la Maison des Secrets. Et ses cibles ne sont autres que Benoît et Charlène. Mais quel serait leur lien ? La question reste en suspens. Toutefois, heureuse de pouvoir enfin faire vibrer les murs au rythme de ce son si particulier provoqué par le champignon rouge de Secret Story, Barbara montre à qui veut bien le voir qu'elle n'a pas perdu de vue son objectif : percer tous les mystères de cette 11e saison.

Si son parcours a été ponctué de hauts et de bas, de clashs et d'amour, d'amitiés et de trahisons, sa détermination sans faille semble aujourd'hui porter ses fruits puisqu'elle s'est rendue au Confessionnal afin d'écarter l'une de ses pistes concernant Charlène et Benoît. Le couple a effectivement été en danger ces derniers jours : de nombreux indices ont été révélés aux Habitants, notamment à Laura qui n'a pas lâché Benoît d'une semelle, à savoir lorsqu'elle était seule contre tous et qu'elle remportait la majorité des épreuves lui permettant d'obtenir un indice sur le candidat de son choix ; Benoît a toujours été sa proie favorite. Et la brune a maintes fois partagé ses trouvailles avec Barbara…

De plus, au cours de la mission Kiss confiée par La Voix la semaine dernière, un autre indice sur leur secret a été distribué au reste de la maisonnée. Dès lors, Barbara a mûrement réfléchi et s'est lancée. Et à croire sa mine ravie, elle serait sur la bonne voie.

Néanmoins, pour en avoir la certitude, rendez-vous ce soir à partir de 18h20 sur NT1 pour la Quotidienne de Secret Story 11.



