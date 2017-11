Secret Story 11 – Ce soir dans la Quotidienne : Barbara craque et fond en larmes

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Barbara est à fleur de peau. Très sensible, elle a souvent craqué au cours de l'aventure. Et, dans la soirée de lundi, la jeune femme s'est effondrée une nouvelle fois. Seule dans le jardin, la jolie blonde ne peut retenir ses larmes. Mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer une telle détresse ?

Secret Story, ce sont des secrets bien évidemment mais aussi des missions, des histoires d'amour ou d'amitié, des rires… et des larmes. Beaucoup de larmes. Cette aventure humaine très riche met en effet à vif les émotions des candidats, qui vivent tout plus intensément à cause de l'enfermement. Chaque année est ainsi rythmée par des rivières de pleurs. Et cette saison ne fait pas exception. La semaine passée, Alain s'est illustré en versant sa larmichette quand il pensait que sa chérie Laura avait quitté l'aventure (alors qu'elle était juste cachée dans la Tour de Contrôle). Car oui, dans Secret Story 11, les hommes, modernes, ne retiennent pas leurs larmes et laissent aller leur chagrin. Avant d'être éliminé, Jordan a par exemple lui aussi craqué.



Mais il n'y en a pas que pour les garçons, les filles aussi ne cachent pas leur tristesse. Et si Charlène a eu de nombreuses crises de larmes à cause de Benoît, la recordman des pleurs de cette saison 11 reste Barbara. Il faut dire que la jolie blonde est à fleur de peau, il lui arrive donc régulièrement de craquer. Après le faux départ de Laura ou la vraie élimination de Jordan, la candidate s'est ainsi retrouvée en larmes dans le jardin. Et justement, lundi soir, la voilà de nouveau dans cette situation : arpentant le jardin en pleurant. Barbara a une nouvelle fois craqué. Mais est-elle triste ? Enervée ? A-t-elle juste un petit coup de mou ? Entre le fait de découvrir sa chambre et ses affaires sens dessus dessous et une Soirée Confidences animée par les anciens riche en clashs, c'est vrai que les dernières heures ont été difficiles pour la jeune femme. Mais qu'est-il vraiment arrivé pour provoquer un tel effondrement ?



