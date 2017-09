Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

« Je pète les plombs, put*** je pète les plombs » Disiz La Peste. Des mots sensés qui, c'est une certitude, résonnent encore et encore dans l'esprit de Barbara, elle ne sait malheureusement plus où donner de la tête avec Alain ; ses déclarations, ses actes, ses distances… Rien n'est logique, rien n'est vrai, tout sonne faux, ou pas… Sacrilège ! C'est la confusion la plus totale pour la jeune femme qui tente tant bien que mal de cerner son crush des premiers jours. Il faut dire que le beau gosse à la denture ultra-bright sait y faire pour brouiller les pistes. Et il a bien raison de se méfier de Barbara, car un seul faux-pas et tout peut basculer. La Voix lui a confié une mission, et il compte la mener jusqu'au bout, sans heurts.



À ses côtés, une Tanya plus que déterminée. À plusieurs reprises, la Panthère a sorti les griffes. Elle protège sa proie comme personne. Alain le lui rend bien. Sous la pergola, quelques heures après la Soirée Confidences, il avoue à Barbara qu'il n'est pas fermé à l'idée de se mettre en couple avec Tanya. Las, la belle tirade qu'il lui a adressée lors de la Soirée des Nominés – la toute première de Secret Story 11 – se conjuguerait-elle au passé ? Barbara est confuse… « Tu es en train de me rendre complètement barjo ! » lui révélera d'ailleurs l'énergique jeune femme, un brin rieuse mais tout de même exaspérée. Comment cette discussion se soldera-t-elle ? Pour le savoir, rendez-vous ce soir à partir de 18h20 sur NT1 pour la septième Quotidienne de Secret Story 11 !



>> À (re)voir : Barbara est en kiff sur Alain, ce qui provoque bien des remous du côté de Tanya. La doyenne lui en a d'ailleurs fait part… Et elle n'y est pas allée de main morte. Tension… La séquence est disponible ci-dessous. Regardez !