Entre Barbara et Benoît, la guerre est déclarée. Pointée du doigt pour s'être rapprochée de Benoît, la jolie blonde en a soupé qu'on la fasse passer pour la méchante et que Benoît ne prenne jamais sa défense. L'heure est donc à la contre-attaque. Autrefois inséparables, les candidats se déchirent aujourd'hui.

C'est pas moi, c'est lui (ou elle) ! Depuis quelques jours, Barbara et Benoît jouent à un drôle de jeu. Pointés du doigt pour leur rapprochement ambigu par le reste des Habitants, chacun rejette la faute sur l'autre. Barbara affirme qu'elle n'a jamais été intéressée par Benoît et qu'elle n'a donc jamais voulu le piquer à Kamila. C'est Benoît qui craquait sur elle et a commencé un petit jeu de séduction. Sauf que le jeune homme refuse de porter cette responsabilité. Benoît se défend d'avoir dragué Barbara. Au contraire, il lui a tout de suite fait comprendre qu'entre eux, ce n'était que de l'amitié et que c'était Kamila qui lui plaisait. Benoît ne veut surtout pas qu'on le blâme. Evidemment, ce n'est pas Kamila qui lui fait peur mais Charlène. Sa petite amie n'ayant pas du tout apprécié de découvrir des images de son homme si proche de Barbara.



Alors, lorsque lors de la Soirée Confidences, Barbara réaffirme que c'est Benoît qui est venu vers elle, le jeune homme s'énerve et confronte la jolie blonde. Pourquoi rajoute-t-elle de l'huile sur le feu alors que les choses commençaient enfin à se calmer pour lui ? Sauf que Barbara en a marre qu'on la fasse passer pour la méchante. Face aux accusations de Benoît, elle décide cette fois de répliquer. Barbara hausse le ton et balance à Benoît ses quatre vérités. Oui, c'est lui qui l'a draguée. Et oui, il a bien joué sur les deux tableaux en naviguant de Kamila à elle. Barbara aimerait que Benoît assume enfin ses actes. Sauf que le jeune homme nie encore et toujours avoir tenté de séduire sa camarade.



Un dialogue de sourds s'installe entre Barbara et Benoît qui se déchirent.



