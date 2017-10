Par VG | Ecrit pour TF1 |

Rien ne va plus entre Barbara et Shirley. Les deux jeunes femmes multiplient les clashs. Mais lorsque la petite nouvelle prend Barbara de haut, c'est la goutte d'eau pour cette dernière. Personne ne lui parle de cette façon. Attention, la chaudière risque bien d'exploser !

La mission diablotins de Kamila et Noré a laissé des traces dans la Maison des Secrets. Cette semaine, le couple a dû provoquer le plus de clashs possible entre les Habitants. Et les relations entre certains candidats en ont pris un sacré coup. Car les deux Marseillais ont toujours su frapper là où ça fait mal. Et ce ne sont pas leurs dernières victimes, Barbara et Shirley qui diront le contraire. Voyant que les deux jeunes femmes ne s'appréciaient pas du tout - elles se sont d'ailleurs déjà clashées - Noré a en effet décidé de les prendre pour cible. Le jeune homme est d'abord allé voir Shirley pour lui dire que Barbara passait son temps à la critiquer avant de tenter de provoquer Barbara en lui confiant que Shirley l'avait traitée de dinde.



Voyant que son stratagème ne prenait pas, Noré en a ensuite remis une couche en insinuant que la petite nouvelle ne faisait pas bien son travail d'ange gardien et ne protégeait pas du tout le secret de certains de ses camarades. Cette fois, le Marseillais a visé juste. Barbara s'est empressée de confronter Shirley, et les deux blondes n'ont pas tarder à aller au clash. Une violente dispute qui a laissé des traces. Plus tard dans la soirée, quand Barbara se rend dans la cuisine pour se chercher à manger, Shirley n'hésite pas à la provoquer. Alors que sa rivale la regarde, la jeune femme lui lance : « Baisse les yeux ». Si Barbara n'en croit pas ses oreilles, elle préfère toutefois s'éloigner et ne pas rentrer dans son jeu. Mais Shirley continuant à la piquer, la jolie blonde finit par répliquer. Personne ne lui parle ainsi !



