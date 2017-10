Secret Story 11 - Ce soir dans la Quotidienne : Benjamin et Barbara sous le charme ?

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Barbara pourrait-elle tomber sous le charme de Benjamin ? Alors que ce dernier vient la réconforter après une soirée des nominés particulièrement éprouvante pour la jeune femme, les deux camarades se trouvent soudain de nombreux points communs et commencent à se rapprocher peu à peu...

A son arrivée dans la Maison des Secrets, Benjamin n'était pas vraiment le bienvenu. D'un naturel méfiant, les Habitants n'ont pas forcément souhaité laisser sa place à ce nouvel arrivant considéré comme un véritable intrus. Si Laura et Barbara l'ont trouvé très charmant, elles étaient persuadées ne pas pouvoir s'entendre avec ce beau brun. Et pourtant…



En début de semaine, la Voix a confié aux deux jeunes femmes la mission de se rapprocher de Benjamin. Barbara et Laura doivent ainsi rivaliser pour s'attirer les faveurs du jeune homme. Massages, petits-déjeuners préparés avec amour, discussions réconfortantes, les deux jeunes femmes n'ont pas lésiné sur les moyens pour capter l'attention de Benjamin. Mais il semble que cette mission a également permis aux deux amies complices de changer d'avis sur leur camarade. Mieux, Barbara et Benjamin semblent peu à peu se rapprocher.



Ainsi après la soirée des nominés durant laquelle la plupart des Habitants ont émis le souhait de voir Barbara quitter l'aventure, Benjamin a décidé d'aller réconforter sa camarade. Au fur et à mesure de la discussion, les deux camarades apprennent à se connaître et se découvrent de nombreux points communs. Ils réalisent ainsi qu'ils ont la même date de naissance, à savoir le 16 mai. Une surprenante coïncidence qui finit de sceller une véritable complicité entre eux. Barbara et Benjamin vont-ils finir par succomber ?



