Il ne faut pas chercher Charlène… car on risque de la trouver. Oubliée la douce Charlène ! La jolie blonde sort les griffes. En colère contre son Benoît, qui s'est un peu trop frotté à Barbara, la candidate pète les plombs. Et son petit ami risque de vite regretter de s'être ainsi lâché.

La patience de Charlène a ses limites… et il semblerait qu'elle les ait atteintes. Depuis le début de la semaine des binômes, la jeune femme n'est pas bien. Elle vit en effet très mal le fait que Benoît se soit retrouvé attaché à Barbara. A cause de leur lien, les deux candidats sont en effet obligés de passer du temps ensemble et Charlène ne peut s'empêcher de craindre le pire. La jolie blonde n'a pas oublié qu'au début de l'aventure, son petit ami s'était dangereusement rapproché de Barbara. Grâce à l'aide de Kamila, qui avait joué les petites amies jalouses, Charlène avait réussi à remettre Benoît sur les bons rails. Mais, maintenant que le secret de Kamila a été révélé, il n'y a plus personne pour faire barrage entre Barbara et Benoît. Le jeune homme est officiellement célibataire et joue même sur ce statut pour tenter de protéger leur secret, en grand danger.



Sauf que, cette fois, Benoît a peut-être trop profité des joies du « célibat ». Lors de la soirée, le jeune homme a en effet partagé une danse très sensuelle avec Barbara, sous les yeux de sa petite amie. Charlène n'a rien dit quand Barbara s'est retrouvée nue devant son binôme au moment de se changer. Elle n'a rien dit non plus quand son petit ami a tenté de faire croire aux Habitants qu'il y avait peut-être quelque chose entre Barbara et lui pour tenter de dévier les soupçons. Mais trop, c'est trop ! Après cette danse collée-serrée, Charlène pète un plomb. Ce n'est pas forcément la danse en soi qui l'a dérangée mais le fait que son homme semblait un peu trop apprécier ce moment. Hors d'elle, la candidate se lâche. Pas sûr qu'elle pardonne à Benoît ce slow de trop.



