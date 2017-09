Secret Story 11 : Ce soir dans la Quotidienne : Charlène broie du noir

Par Virginie GONÇALVES | Ecrit pour TF1 |

L'orage gronderait-il entre Charlène et Benoît ? La météo n'est en tout cas pas au beau fixe pour le couple. Si la jolie blonde vit très mal d'être séparée de son chéri, lui semble plus cool. Ce qui a le don d'énerver Charlène.

Ces premiers jours ont été compliqués pour les couples de Secret Story 11. Pour protéger leur secret, Kamila et Noré mais aussi Charlène et Benoît doivent faire semblant de ne pas se connaître. Et Kamila et Noré ne sont pas les seuls à avoir du mal à gérer cette séparation, naviguant entre crises de jalousies et retrouvailles cachées. Pour Charlène et Benoît, ce n'est pas facile non plus. Enfin, surtout pour Charlène apparemment ! La jeune femme vit très mal de ne pas pouvoir être avec son petit ami. Et encore plus mal qu'il se soit rapidement rapproché de certaines filles de la Maison. Si elle sait qu'il fait semblant de craquer pour Kamila dans le cadre de sa mission exceptionnelle, elle n'apprécie en revanche pas sa proximité avec Barbara.



Eh oui, Benoît, de son côté, vit sa séparation plus sereinement. Le jeune homme a rapidement trouvé ses marques dans la Maison des Secrets. Il s'est aussi vite fait des amis… ou plutôt des amies. Benoît ne semble ainsi pas souffrir de ne pouvoir être avec sa chérie. Ce qui déprime totalement Charlène. Au plus bas, la jolie blonde reproche à son homme son apparente indifférence. Elle aimerait qu'il cache un peu moins ses sentiments et surtout qu'il se montre un peu jaloux comme Noré. Là, Charlène a l'impression que ça ne fait ni chaud ni froid à Benoît de ne pas pouvoir la serrer dans ses bras ou l'embrasser. Au contraire, elle a même l'impression qu'il est au top.



Le couple Charlène/Benoît est-il en danger ? Pour le savoir, rendez-vous ce soir à partir de 18h30 sur NT1 pour la Quotidienne.