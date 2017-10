Secret Story 11 – Ce soir dans la Quotidienne : Charlène craque encore

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Charlène a de plus en plus de mal à supporter le rapprochement entre Barbara et Benoît. Elle analyse tout ce que fait son petit ami et tout lui déplaît. A bout, la jolie blonde craque et fond en larmes. Et rien, pas même le réconfort de Noré, ne semble pouvoir la consoler.

« Mais pourquoi est-il aussi méchant ? Pourquoiiiiii ? » doit se demander Charlène. Depuis le début de la semaine des binômes, la jeune femme n'est pas au mieux. Elle n'était déjà pas sereine de savoir Benoît attaché à Barbara mais chaque jour a apporté son lot de désillusions. Ça a commencé très fort quand elle est tombée sur une Barbara nue en train de se changer devant Benoît. Ca n'a pas aidé non plus de voir les deux candidats retrouver leur complicité passée. Car Charlène n'a pas oublié que lors des premières semaines de Secret Story 11, Barbara et Benoît s'étaient dangereusement rapprochés. Elle sait que son petit ami est attaché à une fille qui est son style, comme il n'a pas hésité à le clamer, et ça l'inquiète.



Toutefois, jusqu'ici, Benoît avait des circonstances atténuantes. Il était attaché à Barbara contre son gré et ne faisait rien de mal. Sauf que le jeune homme semble s'être pris au jeu (de la séduction). Pour protéger son secret, et éviter que les autres Habitants soupçonnent qu'il est en couple avec Charlène, il a décidé de se rapprocher un peu plus de Barbara. Un peu trop peut-être. Charlène a ainsi vu rouge lorsque son petit ami a partagé une danse collée-serré avec son binôme. Hors d'elle, la jolie blonde a fait une crise à Benoît, lui reprochant d'avoir dépassé les limites. Mais le temps de la colère semble être passé. Charlène est désormais à bout. Ne pouvant plus cacher sa tristesse, la jeune femme fond en larmes sur l'épaule de Noré. Mais qu'a bien pu faire Benoît pour faire ainsi craquer sa petite amie ?



Pour découvrir ce qui a pu mettre Charlène dans cet état et si elle arrivera à pardonner à Benoît, rendez-vous ce soir dans la Quotidienne sur NT1 à partir de 18h20.