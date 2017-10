Secret Story 11 - Ce soir dans la Quotidienne : Charlène est perdue

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

On prend les mêmes et on recommence ! L'histoire de la douche à trois génère bien des remous du côté de Charlène qui ne sait plus qui croire. Tout a commencé vendredi soir, Kamila a affirmé à Cassandre que Benoît s'était douché avec Barbara et Jordan, et que cette dernière était complètement nue. Encore présente dans la Maison des Secrets à ce moment-là, Charlène a assisté à la scène mais elle était persuadée que Barbara portait son maillot de bain. Malheureusement, elle se trompait… Pour en avoir le cœur net, Charlène a donc mandaté Shirley, elle doit enquêter auprès de Jordan, le troisième protagoniste dans cette affaire, pour savoir si Barbara était oui ou non en tenue d'Eve lors de cette fameuse douche.



Isolée avec Jordan sous la Pergola, Shirley exécute sa mission et commence alors un véritable interrogatoire. Franc, Jordan n'a aucune raison de mentir. Sans avoir eu vent de la discussion entre Kamila et Cassandre, il indique la même donne à Shirley : Barbara était bel et bien nue. De la Tour de Contrôle d'où elle peut observer à loisir ses camarades, Charlène entend tout, elle est abasourdie. Le doute s'installe plus que jamais dans son esprit. Est-elle sur le point de craquer ? Va-t-elle une fois encore passer outre cette nouvelle révélation ? Pardonnera-t-elle ce faux pas de la part de Benoît ?

