Par Virginie GONÇALVES | Ecrit pour TF1 |

Noré a-t-il dépassé les bornes ? Lors de la Soirée Blanche, le Marseillais a partagé une danse sensuelle avec Laura. Ce que sa femme Kamila n'a pas du tout apprécié. Hors d'elle, la jolie brune reproche à son mari de jouer les jaloux tout en abusant de son côté. Rien ne va plus pour le couple.

Faites ce que je dis mais pas ce que je fais… Noré semble avoir pris cette célèbre maxime un peu trop au pied de la lettre. Fou amoureux de sa femme, le Marseillais est aussi un tantinet jaloux. Le hic, c'est que pour protéger leur secret et cacher qu'ils sont mariés, les deux Marseillais doivent faire semblant de ne pas se connaître. Pire, Kamila doit aussi prétendre qu'elle est en train de craquer pour Benoît. Or Noré a bien du mal à gérer le rapprochement de Kamila et Benoît même si ce n'est que de la comédie dans le cadre d'une mission exceptionnelle de La Voix. Le jeune homme pique des crises dès qu'il considère que sa belle va trop loin.



Sauf que Noré est un peu plus laxiste concernant son propre comportement. Même si Kamila est elle aussi d'une jalousie folle, le candidat se rapproche parfois un peu trop des ses camarades féminines. Il avait d'ailleurs déjà été ramené à l'ordre par sa femme au sujet de sa relation avec Lydia. Un détail qu'il a semble-t-il oublié sinon il ne se serait peut-être pas lancé dans une danse sensuelle avec Laura lors de la Soirée Blanche. Un pas de deux collé-serré que Kamila n'a pas du tout apprécié. Après avoir bien ruminé, la belle brune décide finalement de confronter son mari et elle n'est pas tendre avec lui ! Sa jalousie déplacée, son comportement inapproprié : Kamila se lâche et ne retient pas ses coups. Le couple semble à bout. Noré a-t-il dépassé la ligne jaune ?

Pour en savoir plus sur ce clash qui a opposé Kamila à Noré, rendez-vous ce soir dans la Quotidienne sur NT1 à partir de 18h20.