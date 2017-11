Secret Story 11 – Ce soir dans la Quotidienne : De retour dans la Maison, Laura règle ses comptes

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Pour Laura, ces derniers jours passés en Tour de Contrôle ont été particulièrement difficiles. En effet, le fait de voir Alain en pleine déprime lui a fait beaucoup de mal. Mais ils ont également été très instructifs. Outre ses sentiments pour le bel Hidalgo, la jeune femme a aussi découvert le vrai visage de certains des Habitants.



Soigneusement dissimulée dans la Tour de Contrôle, elle a, en effet, pu observer le moindre faits et gestes de ses camarades. Elle a notamment pu voir qu'elle pouvait compter sur Barbara qui a été d'un très grand réconfort pour Alain. Elle a aussi pu assister à certaines stratégies mises en place par le clan de la chambre du bas. Et elle a également découvert toutes les critiques formulées par ses camarades après sa (fausse) exclusion.



Lors de l'Hebdo de ce jeudi 9 novembre, La Voix a mis fin à sa grande supercherie, et Laura a pu faire un retour fracassant dans la Maison des Secrets. Après avoir pris Alain dans ses bras et remercié Barbara, Laura a tenu à régler ses comptes avec notamment les Habitants de la chambre du bas. La jeune femme n'a pas supporté que ces derniers disent qu'en réalité, le premier secret découvert par Laura lui a été soufflé par Barbara. Puisque, hormis l'épisode de la harissa, elle a, en effet, été la première à émettre l'hypothèse de Noré et Kamila en couple.



Mais c'est visiblement contre Benoît et Charlène qu'elle est le plus remontée. Laura leur reproche ainsi leur manque d'éthique dans le jeu et les qualifie de « suiveurs ». Elle trouve sans doute qu'ils n'ont pas vraiment été corrects vis-à-vis de Shirley. En effet, cinq minutes avant le vote en direct lors du prime, ces derniers avaient promis à la jolie blonde de ne pas la nominer. Or, ils ont finalement changé d'avis le moment venu… Le ton monte alors entre les trois Habitants.



Pour en savoir plus sur ce clash, rendez-vous ce soir dans la Quotidienne à partir de 18h20 sur NT1.