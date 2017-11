Secret Story 11 – Ce soir dans la quotidienne : déjà les premières nominations !

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Depuis jeudi, la guerre des clans a été déclarée dans la Maison des Secrets. Les Habitants ont été divisés en deux clans : les Eagles formés par Kamila, Charlène, Benoît et Noré d'un côté et les Tigers composés de Laura, Barbara, Shirley et Alain de l'autre. Tigers et Eagles ont chacun une devise, une bannière et même des règles à suivre. Car quoiqu'il arrive, ils devront se serrer les coudes pendant les prochains jours. Ces deux camps adverses vont en effet s'opposer tout au long de la semaine dans des épreuves concoctées par la Voix. Et attention à ne pas se louper ! Car si ces épreuves leur permettront de garnir leurs cagnottes, l'enjeu en sera aussi bien plus grand : ce sera leur survie dans l'aventure. L'équipe gagnante pourra en effet influer sur les nominations. Et les choses sérieuses ont déjà commencé !



Vendredi Eagles et Tigers se sont affrontés dans une première épreuve composée de deux manches. Et la Voix a réservé une petite surprise aux Habitants : le clan vainqueur de chaque manche va gagner le droit de nominer un candidat appartenant au camp opposé. De quoi motiver les troupes. Car si un clan remporte les deux manches, il pourra envoyer deux adversaires dans le sas. Mais il pourra aussi y avoir un nominé dans chaque camp. L'équipe menée par Alain et celle dirigée par Noré ont donc tout donné pour gagner le blind test musical de la Voix. Et, au terme de la première manche, le couperet est tombé : ce sont les Tigers qui ont dominé. Laura, Barbara, Shirley et Alain ont ainsi pu nominer un candidat et, après mûre réflexion, ils ont choisi de mettre en danger Charlène, dans la ligne de mire des Tigers depuis quelques jours. Mais qui a remporté la seconde manche et est donc le deuxième (mais pas dernier) nominé de la semaine ?



Pour découvrir tous les détails sur ces premières nominations et quel candidat a été envoyé dans le sas aux côtés de Charlène, rendez-vous ce soir dans la Quotidienne sur NT1 à partir de 18h20.