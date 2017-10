Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Depuis l'Hebdo, les murs de la Maison des Secrets ne cessent de résonner des cris des Habitants. Après le réglement de comptes entre Charlène et Benoît durant le prime et la dispute qui a opposé Alain et Barbara, c'est au tour de Cassandre et de Kamila de s'affronter.



Après le prime de ce jeudi 19 octobre, l'atmosphère est orageuse dans la Maison des Secrets et le passage des trois rescapés du Sas, à savoir Barbara, Jordan et Kamila, dans la Tour de Contrôle ne va rien arranger. En effet, après l'Hebdo et le départ de Bryan, la Voix invite ces derniers à faire connaissance avec le révélateur de Vérités. Ils ont ainsi la possibilité de découvrir ce que pensent d'eux les autres Habitants. Et c'est justement l'une de ces vérités qui va mettre le feu aux poudres entre Kamila et Cassandre.



De retour dans la Maison, la jolie Marseillaise entend bien régler ses comptes avec la nouvelle venue dans la Maison. Kamila s'emporte et reproche alors à la jolie brune qui s'est toujours présentée comme quelqu'un de franc et de cash, de n'être en réalité qu'une hypocrite. En effet, soumise au révélateur de vérités, la jolie brune aurait visiblement insinué que, sans Noré, Kamila ne valait rien dans le jeu. Il n'en fallait pas plus pour réveiller la colère de la belle Kamila…



Pour en savoir plus sur ce clash, rendez-vous ce soir sur la Quotidienne à partir de 18h10 sur NT1.