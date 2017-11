Secret Story 11 – Ce soir dans la Quotidienne : clash d'anthologie entre Laura et Kamila

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Rien ne va plus entre Laura et Kamila ! Les deux jeunes femmes qui avaient pourtant réappris à s'apprécier se déchirent une nouvelle fois. Enervée que Laura se mêle d'une dispute qui ne la concerne pas, Kamila ne retient pas ses mots et clashe violemment sa camarade, qui répond tout aussi fort !

House of Clash, le remake ! La Maison des Secrets s'est une nouvelle fois transformée en maison des clashs ces derniers jours. Et le paroxysme a été atteint mercredi soir avec une succession de disputes tonitruantes. Shirley et Kamila se sont ainsi confrontées car la première n'apprécie pas l'attitude des Eagles depuis quelques jours. La blonde reproche au clan adverse de semer la zizanie dans le Campus en s'en prenant aux Tigers dès qu'ils en ont l'occasion. Des critiques qui ont évidemment fait monter la Marseillaise dans les tours. Mais Shirley n'est pas la seule candidate avec qui Kamila a haussé le ton. Si on pensait Laura et Kamila de nouveau copines – la relation entre les deux ennemies du début de Secret Story 11 semblait en effet apaisée -, les deux jeunes femmes se sont elles aussi retrouvées au coeur d'un clash d'anthologie.



La guerre des clans a mis les nerfs des candidats à vif. Mais les choses se sont envenimées lorsque les Eagles ont choisi d'avoir un indice sur le secret de Laura après une épreuve, alors que cette dernière était au plus mal car Alain venait de lui refuser un appel de sa mère pour protéger son secret justement. Barbara a alors reproché à Kamila et Noré d'être méchants en s'acharnant ainsi sur leur amie. Des critiques qui ne passent toujours pas et qui ont provoqué un nouveau clash entre les trois candidats. Et quand Laura a décidé d'intervenir, ça a été la goutte d'eau pour Kamila. La Marseillaise a immédiatement reporté sa colère sur la brune volcanique, lui lançant de se mêler de ses affaires. Le ton est alors monté, les filles ont crié et les noms d'oiseaux ont volé...



