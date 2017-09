Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Dans la vraie vie, Kamila est heureuse en ménage. Elle file le parfait amour avec Noré depuis maintenant huit ans. Mais pour les besoins de sa mission, la jeune femme doit se rapprocher de Benoît afin de préserver au mieux les secrets des couples. Mais il faut dire que le jeune homme ne lui a pas vraiment rendu la tâche facile en se rapprochant de Barbara. L'heure est venue pour elle de réagir.



Kamila doit en effet montrer que Benoît l'intéresse vraiment et que le comportement de Barbara ces derniers temps l'a vraiment agacée. Kamila profite donc de la mise au point entre Benoît et cette dernière ce week-end pour enfoncer le clou et jouer les filles jalouses.



Jusqu'ici très calme et posée, jamais un mot plus haut que l'autre, Kamila dévoile alors une autre facette de sa personnalité et laisse éclater son tempérament de feu. La jolie Marseillaise, qui se révèle être également une excellente comédienne, s'en prend donc à Barbara et lui reproche son rapprochement avec Benoît. « frustrée », « pleurnicheuse », « aucun mec de la Maison ne te veut »… Kamila ne mâche pas ses mots vis-à-vis de Barbara. Mais pour mieux servir sa cause de fille jalouse, la femme de Noré s'en prend également à Benoît qui est alors pris à parti par les deux jeunes femmes. Le compagnon de Charlène s'est vraiment mis dans une drôle de galère…



