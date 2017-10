Secret Story 11 - Ce soir dans la Quotidienne : Le Harissa Gate, l'erreur fatale de Kamila ?

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Comment faire semblant de ne pas connaître une personne qui partage sa vie depuis 8 ans ? C'est le grand challenge qui attendait Noré et Kamila quand ils ont intégré la Maison des Secrets. Pendant près de quatre semaines, ils ont réussi avec brio à détourner l'attention de leurs camarades et à brouiller les pistes. Mais avec le temps, certains Habitants deviennent plus observateurs et certaines habitudes du couple peuvent également reprendre le dessus…



Or ce sont justement ces petits gestes du quotidien qui peuvent trahir même les plus grands stratèges. Et il se pourrait bien que Kamila et Noré aient justement commis une erreur fatale, et ce devant Barbara ! C'est en tout cas ce que la jeune femme raconte à Benoît dans le cellier. En effet, quelques minutes plus tôt alors que Noré se prépare à manger ses frites, Kamila lui apporte un pot de sauce harissa sans que ce dernier ne le lui demande…



Mais comment la jolie Marseillaise pouvait savoir que Noré accompagnait ses frites avec de la harissa ? Barbara en est certaine : ce petit geste attentionné prouve que Kamila et Noré se connaissent, se connaissent plutôt bien même, au point de connaître les petites habitudes alimentaires de chacun.



Alors Kamila vient-elle de commettre l'erreur qui fera tomber le secret qu'elle partage avec Noré ? Barbara va-t-elle partager sa découverte avec Laura qui a également de sérieux soupçons sur le couple ? Les jeunes femmes vont-elles enfin aller buzzer ? Toutes les réponses ce soir dans la Quotidienne sur NT1 à partir de 18h20.