Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Barbara s'est mise dans une situation plus que délicate. En voulant faire plaisir à Jordan et lui permettre ainsi de remporter une immunité, elle a dû lui faire croire qu'elle était tombée amoureuse de lui. Mais plus les jours passent et plus Jordan semble épris de sa camarade. Malgré les mises en garde de Bryan ou de Noré qui lui conseillent de se méfier du changement d'attitude de la jolie blonde, le jeune Ch'ti énamouré préfère rester sur son petit nuage.



Mais quelle sera la réaction de Jordan quand il apprendra la vérité ? Pardonnera-t-il à sa camarade d'avoir ainsi joué avec ses sentiments ? La jolie blonde paraît appréhender chaque jour un peu plus la réaction de son ami. Alors après la soirée confidences, la jeune femme semble comme préparer le terrain. Parce que même si elle n'est pas amoureuse de lui, elle l'aime beaucoup. Et elle serait donc très peinée de perdre son amitié.



Pour se rassurer quelque peu, la jolie Belge veut ainsi faire promettre à Jordan que, quoi qu'il arrive, jamais il ne la détestera… Ce dernier répond alors avec les yeux de l'amour : « Oui, je te le promets pour le meilleur et pour le pire ! » Mais alors que Barbara insiste en lui demandant de rester sérieux, Jordan ajoute donc : « Si tu as été sincère avec moi, oui... » Or la sincérité est justement le problème de Barbara…

