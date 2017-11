Secret Story 11 - Ce soir dans la Quotidienne : Jordan pleure…

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Chaque semaine, la soirée des nominés apporte son lot d'émotions dans la Maison des Secrets. C'est souvent l'occasion pour les Habitants d'ouvrir leur coeur et de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent réellement, à la veille d'une potentielle nomination. Ce mercredi, c'était le cas notamment de Jordan qui n'a pas pu retenir ses larmes lors de son discours.



Fait exceptionnel, cette semaine, les nominations se feront en direct lors de l'Hebdo d'aujourd'hui. Les Habitants passeront un par un au confessionnal pour désigner les Habitants qu'ils souhaitent voir quitter l'aventure Secret Story. Jordan est le seul à être certain d'être dans le sas ce soir. En effet, trompé lors d'un face à face avec Noré, le jeune homme a hérité, il y a deux semaines de cela, de la nomination à vie de Kamila.



Quoiqu'il arrive donc ce soir, il sera de nouveau en danger… Alors au moment de prendre la parole, Jordan semble plus ému, plus fébrile que d'habitude. Et dans l'éventualité d'un départ, le jeune homme décide ouvrir son coeur à ses camarades. Il annonce donc que ce soir, il va d'abord se battre pour lui-même, comme pour prendre une revanche sur la vie qui n'a pas très rose pour lui ces derniers mois… Il évoque notamment une rupture amoureuse très douloureuse après neuf ans de relation, qui a visiblement laissé d'énormes blessures… En effet, à l'évocation de cet amour déçu, Jordan ne peut retenir ses larmes.



Pour en savoir plus sur le discours et l'émotion de Jordan, rendez-vous ce soir sur la Quotidienne à partir de 18h20 sur NT1.