Kamila et Noré vont-ils être séparés ce soir à la fin de l'Hebdo ? C'est en tout cas la plus grande peur du couple. Le Marseillais étant nominé cette semaine, il pourrait quitter la Maison des Secrets et laisser sa belle derrière lui. Les amoureux décident donc de profiter à fond de leur dernière soirée.

La première semaine de Kamila et Noré en tant que couple marié dans la Maison des Secrets a été tout sauf facile. Jeudi soir, lors de l'Hebdo, le secret des amoureux est tombé. Un mal pour un bien finalement puisqu'ils ont enfin pu vivre leur histoire au grand jour. Sauf que les choses se sont vite compliquées. Kamila a d'abord cru perdre Noré, nominé la semaine dernière. Puis, à peine a-t-elle récupéré son mari qu'ils ont été de nouveau séparés. Pour la semaine des binômes, Kamila s'est en effet retrouvée liée à Laura et Noré a hérité de Charlène. Et on peut dire que ça ne s'est pas très bien passé ! Le Marseillais a en effet craqué et s'est détaché de son binôme lors d'un accès de colère. Un geste qui a valu à Charlène et Noré une nomination à vie.

Il affrontera donc une nouvelle fois le sas cette semaine. Et le couple craint plus que jamais d'être séparé. Se disant qu'il ne reverra peut-être pas sa femme avant un temps, Noré décide d'offrir à Kamila le slow qu'ils n'ont pas eu lors de leur mariage. Un moment à la fois tendre et triste pour les amoureux. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le candidat qui quittera l'aventure lors de l'Hebdo ne sera pas du tout éliminé de Secret Story 11. Il va en fait rejoindre la Tour de Contrôle. L'histoire de Kamila et Noré dans la Maison des Secrets est loin d'être terminée quoiqu'il arrive ce soir. Mais les amoureux ne s'en doutent absolument pas. Alors ils choisissent de profiter de leurs possibles derniers moments ensemble.



