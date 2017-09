Secret Story 11 : Ce soir dans la Quotidienne : Kamila et Noré jouent avec le feu

Par Virginie GONÇALVES | Ecrit pour TF1 |

C'est bien connu, pour vivre heureux, vivons caché. Un dicton que se sont rapidement appropriés Kamila et Noré. Pour s'offrir quelques secondes de bonheur, les amoureux sont définitivement prêts à se cacher. Le couple est entré dans la Maison des Secrets avec un secret commun : « Nous sommes mariés ». Et les deux candidats sont déterminés à le protéger. Depuis le début de l'aventure, ils font donc semblant de ne pas se connaître. Même si c'est difficile, Noré ne pouvant s'empêcher de regarder amoureusement sa belle et Kamila dévisageant toutes les filles qui s'approchent de son homme, ils ont pour l'instant tiré leur épingle du jeu. Personne dans la maison ne se doute de leur lien.



Mais attention à ne pas trop jouer avec le feu ! Le manque commençant à se faire sentir, Kamila et Noré ont de plus en plus de mal à rester séparés. Ils s'affichent chaque jour un peu plus proches, ne peuvent s'empêcher de se parler et se retrouvent 'comme par hasard' régulièrement seuls dans la même pièce. Leurs camarades n'ont jusqu'ici rien remarqué mais le couple a peut-être cette fois pris un trop gros risque. Kamila et Noré se sont échappés dans le cellier pour s'offrir un moment de tendresse loin des autres habitants. Ainsi cachés, ils se laissent aller, se prennent dans les bras et s'embrassent. Noré en profite pour dire à sa femme à quel point il l'aime, un sentiment partagé. Mais cette échappée romantique est-elle vraiment passée inaperçue ?

Kamila et Noré ne se sont-ils pas mis en danger en s'octroyant ce petit moment de bonheur ?



Pour le savoir, rendez-vous ce soir à partir de 18h30 sur NT1 pour la Quotidienne.