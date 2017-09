Par VG | Ecrit pour TF1 |

Après 24 heures mouvementées, pendant lesquelles Kamila et Noré ont multiplié les disputes, l'heure est aujourd'hui à la réconciliation. Le couple de Marseillais nous avait fait peur. Mais ouf, l'amour a triomphé et les deux candidats roucoulent de nouveau.

Kamila et Noré ont promis de s'aimer pour le meilleur et pour le pire. Et le pire, ils l'ont peut-être traversé hier dans la Maison des Secrets. Les mariés de Secret Story 11 doivent depuis le début de l'aventure garder leurs distances pour ne pas éveiller les soupçons de leurs camarades. Un éloignement que Noré a bien du mal à vivre. Jaloux, le Marseillais ne peut s'empêcher de faire une scène à Kamila dès qu'elle s'approche un peu trop près d'un des garçons de la Maison. Sauf que cette fois, c'est lui qui a dérapé. Lors de la Soirée Blanche, Noré a partagé une danse (trop) sensuelle avec Laura. Un pas de deux collé-serré qui s'est avéré un véritable faux pas et a semé la zizanie dans le couple.



Kamila, qui a assisté à la scène, n'a évidemment pas apprécié de voir son mari si proche de Laura. En colère, elle a rapidement fait comprendre à Noré qu'il avait abusé. Mais au-delà de la jalousie, ce qui a encore plus énervé la jolie brune c'est le « deux poids, deux mesures » que Noré applique à leur relation. Alors que son mari multiplie les crises dès qu'elle fait quelque chose, lui se permet sans problème de dépasser les bornes. Cette danse a mis le couple à cran. Durant la soirée, ils ont multiplié les disputes, laissant craindre le pire pour leur couple. Mais la nuit a porté conseil à nos Marseillais. De bien meilleure humeur, Kamila et Noré se sont réconciliés ! Les deux amoureux ont décidé de tout oublier et se sont même promis de ne plus se disputer pour ce genre de choses. Ils sont faits l'un pour l'autre et ils le savent.

