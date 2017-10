Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Nominé cette semaine face à Laura et Tanya, Noré pourrait bien quitter la Maison des Secrets. Une éventualité que Kamila appréhende énormément. La jolie Marseillaise a peur d'être séparée de son mari dès ce soir.

Rien ne va plus pour Kamila et Noré, les deux amoureux traversent actuellement un moment très difficile. Alors que Laura a buzzé l'intitulé exact de leur secret, les Marseillais doivent également faire face à la nomination de Noré. En grand danger cette semaine, Noré pourrait en effet bien quitter la Maison des Secrets dès ce soir à l'issue du prime. Consciente qu'elle pourrait être séparée de son mari dans quelques heures, Kamila fond en larmes, la tête solidement posée sur l'épaule de son cher et tendre.



Si Noré est dans cette situation difficile, c'est parce qu'il a décidé de se sacrifier pour sauver sa dulcinée du Sas. Alors qu'elle devait être nominée face à Laura, Kamila s'est vue sauvée par son mari lors du précédent prime. Si le couple semblait confiant au départ, il n'en est plus de même à quelques heures du verdict. Alors qu'importe le qu'en-dira-t-on, Kamila et Noré décident de s'isoler pour passer un petit moment ensemble loin des oreilles indiscrètes.



Mais alors qu'ils discutent tranquillement et échangent des mots doux, Kamila se met à pleurer à chaudes larmes. Désemparé, Noré tente de la réconforter, mais sans pouvoir la toucher. Il essaie de lui redonner le sourire, la complimente sur sa beauté, même avec le visage plein de larmes. Mais ce dernier préfèrerait la prendre tout contre sa poitrine, comme il le fait à chaque fois qu'elle pleure. Mais tant que leur secret n'est pas révélé, les deux amoureux ne peuvent se permettre ce genre d'impairs.