Les Habitants le savent, il faut se méfier du téléphone rouge. Il réserve toujours des surprises aux candidats. Et la dernière d'entre elles a tout chamboulé entre Laura et Alain. Les deux candidats, déjà très proches, sont désormais plus unis que jamais.

On ne s'ennuie jamais dans la Maison des Secrets. Et la semaine des binômes vient de prendre un nouveau tournant… très intéressant. Depuis plusieurs jours, la Voix s'amuse des liens qui unissent les Habitants. Elle a d'abord raccourci la corde reliant Charlène à Noré, à leur plus grand désespoir, avant d'encore plus rapprocher Barbara et Benoît, qui ne sont désormais plus séparés que par la longueur d'un mousqueton. Mais les binômes n'étaient pas au bout de leurs surprises. Lors de la Soirée Princes et Princesses, le téléphone rouge a résonné dans le jardin du Campus des Secrets. Les candidats se sont alors précipités pour répondre mais c'est Jordan qui est arrivé le premier pour décrocher le combiné. Et ce qu'il a entendu a beaucoup fait rire le candidat. Qu'a réservé cette fois la Voix aux candidats ?

Face à des Habitants curieux et interloqués, Jordan, mort de rire, explique que Laura et Kamila peuvent se détacher. Le jeune homme se détache alors d'Alain et prend son extrémité de corde pour l'attacher à la place à la ceinture de Laura. Surprise, les binômes sont switchés ! Laura et Alain sont désormais attachés ensemble tandis que Jordan est lié à Kamila. Une situation qui enchante le Nordiste. Depuis plusieurs jours, voyant que Laura et Alain se sont beaucoup rapprochés, le jeune homme s'amuse en effet à jouer les Cupidon, poussant les deux candidats l'un vers l'autre. Très taquin, Jordan a d'ailleurs uni Laura et Alain en entonnant la marche nuptiale pour célébrer ce nouveau mariage !



