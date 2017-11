Secret Story 11 - Ce soir dans la Quotidienne : Laura et Alain s'embrouillent sec !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Un jour ils s'aiment, l'autre ils se détestent. Depuis le début de l'aventure, la relation de Laura et Alain a été jalonnée de hauts et de bas. Si les premiers jours, ils ne pouvaient pas se voir, leur mission faux ex les a grandement rapprochés à tel point qu'ils ont même décidé de se mettre ensemble une fois celle-ci terminée. Aujourd'hui officiellement en couple, Alain et Laura vivent pleinement leur idylle. Mais comme dans toutes les histoires d'amour, il y a des chapitres que l'on préférait oublier. Et, hier soir, peu de temps avant de rejoindre les bras de Morphée, les tourtereaux ont eu une vive explication.

En cause ? Une danse sensuelle qu'Alain aurait partagée avec Charlène. Pour Laura, c'est très simple : ce genre de comportement est inacceptable. La brune au tempérament volcanique est catégorique, elle reste droite dans ses bottes quand elle est en couple et, malheureusement, Alain, lui, est plutôt du genre à divaguer, son comportement séducteur le laisse entendre en tout cas.

Posément, elle lui explique sa manière de voir les choses, mais le bel hidalgo ne l'entend pas de cette oreille. Ce qu'elle lui reproche est infondé, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. S'il a toujours été d'un naturel serein, Alain s'emporte devant les réprimandes de sa belle. En colère, il lui lance même des petites piques assassines qui ont vexé Laura. Comment les choses vont-elles se profiler pour les deux Habitants ? Est-ce déjà la fin de leur idylle ?

